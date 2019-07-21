Пять тысяч боксеров на Красной площади установили рекорд по массовой тренировке

У стен Кремля в Москве отметили международный день бокса. В массовой тренировке под присмотром легенд этого вида спорта приняли участие 5 тысяч человек, что стало мировым рекордом.

В России день бокса отмечают уже третий год подряд. Новички, любители, профессионалы собираются на Красной площади. В воскресенье, 21 июля, она превратилась в большой боксерский ринг, поединки проходили повсюду. Столько почитателей бокса в центре столицы еще не было. Все ждали появления настоящей звезды.

Рой Джонс - первый боксер за всю историю, который стал чемпионом мира в среднем весе, затем сумел завоевать титул во втором среднем, полутяжелом и в тяжелом весе. В День бокса он дал мастер-класс в Москве.

«Здоровый образ жизни. Я думаю, что это очень хорошая пропаганда этого направления, когда молодежи или молодому поколению нужны кумиры, им нужно смотреть на кого-то, и то, что они будут видеть здесь, они будут к этому стремится», - отметил боксер, абсолютный чемпион мира Константин Цзю.

В массовой тренировке по боксу поучаствовали пять тысяч человек – все они попали в книгу рекордов Гиннеса.

С 2019 года день бокса - официально признанный международный праздник, который отметят 22 июля. За день до праздника на Красной площади прошла не просто разминка - на сцену вышли легенды мирового бокса.