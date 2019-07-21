Бойцу ММА Олейнику диагностировали два перелома

Два перелома правой ноги получил российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник после поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Бой в тяжелой весовой категории между российским спортсменом и американцем Уолтом Харрисом состоялся накануне, в ночь на 21 июля в Сан-Антонио в Техасе. На 12 секунде американец отправил Олейника в тяжелый нокаут, после чего россиянина экстренно увезли в больницу.

«У Алексея диагностированы два перелома на правой ноге», - пояснили медики в больнице.

На данный момент он остается в медучреждении, ему оказывается вся необходимая помощь.

Ранее появилась информация, что Олейника госпитализировали с подозрением на разрыв крестообразных связок колена. Отмечается, что поединок 42-летнему российскому спортсмену принес 13-е поражение. На его счету также 57 крупных побед. Его соперник Харрис имеет в активе тринадцать побед и семь поражений.

В предыдущем поединке, который состоялся в Санкт-Петербурге 21 апреля, Олейник также проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом.