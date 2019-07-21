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ФК «Спартак» призвал разобраться в действиях правоохранителей после матча с «Ростовом»

Лина Давыдова
16:08 21.07.2019
Конфликт болельщиков с сотрудниками отряда спецназначения произошел после матча Российской премьер-лиги между «Ростовом» и «Спартаком».
© Видео: UgodnikOnTour, Twitter

ФК «Спартак-Москва» недоволен действиями стражей порядка и организаторов матча второго тура РПЛ против «Ростова». Об этом «Звезде» сообщил директор столичного  клуба по связям с общественностью Антон Лисин. 

Матч «Ростов» - «Спартак» прошел в субботу на «Ростов-Арене», встреча завершилась со счетом 2:2.

Болельщиков столичного клуба долгое время не выпускали из подтрибунного помещения из-за нарушителей, которые во время игры использовали пиротехнику. Как полагают в ФК «Спартак», стычка между фанатами и сотрудниками ОМОНа произошла из-за возросшего в толпе напряжения.

В клубе возмутились действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, «повлекшими массовое применение грубой физической силы со стороны представителей ОМОНа в отношении зачастую ни в чем не повинных граждан, среди которых были и женщины». В ФК «Спартак» отметили, что ответственные за проведение матча обладали достаточными средствами и опытом, чтобы провести точечное задержание подозреваемых и при этом не блокировать около 2000 человек в тесном и душном помещении.

«Спартак» призвал РПЛ предметно разобраться в произошедшем и сделать соответствующие выводы, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов.

Конфликт болельщиков с сотрудниками отряда спецназначения произошел вечером 20 июля. Группу фанатов столичного клуба блокировали на выходе со стадиона, чтобы задержать нарушителей, использовавших на трибунах пиротехнику. По информации РПЛ, часть фанатов попыталась отбить задержанных товарищей. В подтрибунные помещения ввели ОМОН, и завязалась потасовка. Сотрудники спецназначения применили против болельщиков резиновые дубинки. В отдел полиции были доставлены восемь человек, еще один пострадал.

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