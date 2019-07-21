СМИ: боксера Дадашева ввели в искусственную кому после трепанации черепа
После проведения операции необходимо удостовериться, что она прошла успешно и проверить реакцию организма боксера на лекарства.
© Фото: Marcel Thomas, Globallookpress
Российского боксера Максима Дадашева ввели в медикаментозную кому после перенесенной им трепанации черепа.
Хирурги удалили часть кости спортсмена, чтобы уменьшить отек мозга. Теперь, после проведения операции, необходимо удостовериться, что она прошла успешно и проверить реакцию организма боксера на лекарства. После этого врачи проведут обследование и определят, насколько сильно поврежден мозг Дадашева. Об этом сообщает The Washington Post.
Российский спортсмен получил тяжелую травму, пропустив удары в голову от своего соперника во время боксерского матча в США. По пути в раздевалку Дадашев потерял сознание, а позже медики диагностировали у него отек мозга. Материальные расходы по его лечению взяла на себя Федерация бокса России.