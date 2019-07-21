ОМОН вмешался в конфликт болельщиков «Ростова» и «Спартака»

Конфликт болельщиков с сотрудниками отряда спецназначения произошел после матча Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Спартаком».

Группу фанатов столичного клуба блокировали на выходе со стадиона «Ростов-Арена», чтобы задержать нарушителей, которые использовали на трибунах пиротехнику.

Как сообщили в РПЛ, часть фанатов попыталась отбить задержанных товарищей, тогда в подтрибунные помещения ввели ОМОН и завязалась потасовка. Сотрудники специального полицейского подразделения начали избивать болельщиков резиновыми дубинками.

«Полиция провела операцию по выявлению наиболее активных нарушителей. Болельщики, использовавшие пиротехнику, задержаны», - сообщили в организации.

К настоящему времени известно об одном пострадавшем. Восемь человек были доставлены в отдел полиции.

Матч между «Ростовом» и «Спартаком» состоялся 20 июля. Игра завершилась ничьей - 2:2.