Екатеринбург выбран столицей Универсиады-2023

Екатеринбург выбран столицей Летней Универсиады 2023 года. Такое решение приняла Международная федерация студенческого спорта (FISU) на исполкоме, который проходил сегодня в Неаполе. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта России.

Подача заявки от Екатеринбурга на проведение игр была подана еще в январе. Ранее она была согласована на заседании межведомственной комиссии по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований.

Россия уже принимала летние студенческие игры в 2013 году в Казани, а этой зимой в Красноярске прошла зимняя Универсиада-2019.