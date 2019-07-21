Казань названа столицей ЧМ по водным видам спорта 2025 года

Казань во второй раз получила право провести чемпионат мира по водным видам спорта. Первенство состоится в 2025 году.

Это стало известно по итогам заседания руководителей Международной федерации плавания.

В 2015 году столица Татарстана уже проводила мировой турнир, поэтому необходимый опыт и требуемая инфраструктура в республике имеются.

«Для нас этот момент очень важен, десять лет спустя, красивая история. Мы еще будем обсуждать вопрос по использованию стадиона, но в целом у нас есть доверие от Международной федерации плавания. Готовы провести чемпионат мира хоть завтра», - заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Чемпионаты мира по водным видам спорта проводятся раз в два года. Турнир 2021 года примет японская Фукуока, 2023-го - Доха (Катар).

Этим летом в Казани прошел юношеский чемпионат Европы по плаванию и прыжкам в воду, а в 2022 году состоится чемпионат мира по плаванию на короткой воде.