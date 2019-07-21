На 12 секунде боя: россиянин оказался в больнице после поединка UFC

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник госпитализирован в одну из клиник после поражения от американца Уолта Харриса. Поединок состоялся в Сан-Антонио США и закончился уже на 12 секунде первого раунда.

Россиянин оказался в глубоком нокауте, а после этого в больнице. Врачи подозревают разрыв крестообразных связок, сообщил ан своей странице в Twitter американский журналист Ариэль Хельвани. В послужном списке российского спортсмена 57 побед, их которых восемь - нокаутом и 13 поражением.

Российских бойцов за океаном преследуют неудачи. Накануне стало известно о серьезной травме боксера Максима Дадашева. Его отвезли в больницу с отеком мозга, удалили ему часть черепа, а после ввели в состояние медикаментозного сна.