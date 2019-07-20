Российский боксер находится в критическом состоянии после неудачного боя
У российского боксера Максима Дадашева врачи диагностировали отек мозга после поражения спортсмена от пуэрториканца Субриэля Матиаса.
© Фото: MADMAX Дадашев, ВКонтакте
Российский боксер Максим Дадашев, выступающий в первом полусреднем весе, находится в больнице в критическом состоянии после поражения от пуэрториканца Субриэля Матиаса.
Поединок проходил в американском Оксон Хилле. Он завершился досрочной победой Матиаса. После 11-го раунда секундант Бадди МакГирт остановил бой. Победа была присуждена пуэрториканцу.
Как сообщает портал Fightnews, после окончания боя состояние Дадашева ухудшилось настолько, что спортсмен не смог самостоятельно дойти до раздевалки. Боксера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него отек мозга. Сейчас Дадашева готовят к операции.