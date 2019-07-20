Российский боксер находится в критическом состоянии после неудачного боя

Как сообщает портал Fightnews, после окончания боя состояние Дадашева ухудшилось настолько, что спортсмен не смог самостоятельно дойти до раздевалки. Боксера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него отек мозга. Сейчас Дадашева готовят к операции.

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