Российская рапиристка Дериглазова завоевала золото на ЧМ в Венгрии

Российская рапиристка Инна Дерглазова стала победительницей в финале индивидуальных соревнований на чемпионате мира. Она одержала победу над француженкой Полин Ранвье. Соревнования проходят в Венгрии.

Матч завершился со счетом 15:11.

29-летняя россиянка завоевала пятое золото в карьере на чемпионатах мира. В активе Дериглазовой три победы в индивидуальных соревнованиях и две победы в командном зачете.

Для сборной России это первое золото в рамках турнира в Венгрии.