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В Федерации бокса России отреагировали на тяжелую травму Дадашева

Вера Чернышева
15:50 20.07.2019
Состояние спортсмена остается тяжелым.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: dadashev__m instagram

Федерация бокса России возьмет на себя материальные расходы по лечению пострадавшего во время боя боксера Максима Дадашева. Об этом «Звезде» сообщил глава организации Умар Кремлев.

По словам собеседника, в данный момент спортсмена перевели в реанимацию, его состояние остается тяжелым.

«Будем ждать, конечно, скорейшего улучшения. Все его расходы, что надо будет, мы как Федерация бокса России берем на себя. И наша главная задача сейчас - это чтобы он выздоровел, для нас это главное», - сказал Кремлев.

Он также подчеркнул, что семье Дадашева не придется волноваться из-за трат на перевозку спортсмена в Россию.  

Дадашев получил тяжелую травму, пропустив удар в голову от пуэрториканца Субриэля Матиаса во время боя в США. По пути в раздевалку спортсмен потерял сознание, позже медики диагностировали у него отек мозга. В экстренном порядке боксеру провели трепанацию черепа.

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