В Федерации бокса России отреагировали на тяжелую травму Дадашева

Федерация бокса России возьмет на себя материальные расходы по лечению пострадавшего во время боя боксера Максима Дадашева. Об этом «Звезде» сообщил глава организации Умар Кремлев.

По словам собеседника, в данный момент спортсмена перевели в реанимацию, его состояние остается тяжелым.

«Будем ждать, конечно, скорейшего улучшения. Все его расходы, что надо будет, мы как Федерация бокса России берем на себя. И наша главная задача сейчас - это чтобы он выздоровел, для нас это главное», - сказал Кремлев.

Он также подчеркнул, что семье Дадашева не придется волноваться из-за трат на перевозку спортсмена в Россию.

Дадашев получил тяжелую травму, пропустив удар в голову от пуэрториканца Субриэля Матиаса во время боя в США. По пути в раздевалку спортсмен потерял сознание, позже медики диагностировали у него отек мозга. В экстренном порядке боксеру провели трепанацию черепа.