Российские синхронистки победили в комбинированной программе на ЧМ
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в южнокорейском Кванджу с 12 по 28 июля.
© Фото: Tao Xiyi XinHua, Globallookpress
Российские синхронистки выиграли в комбинированной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Девушки набрали 98 баллов за свой номер, исполненный под композицию «Половецкие пляски».
Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу проходит с 12 по 28 июля. Турнир поделен на две части по тематике. В первую неделю за медали борются спортсмены в дисциплинах по прыжкам в воду, плаванию в открытом виде и синхронному плаванию, а на следующей неделе состоятся состязания по плаванию и хайдайвингу. Параллельно на протяжении всего чемпионата идут соревнования по водному поло.
На счету России в турнире пока девять золотых и четыре серебряные медали.