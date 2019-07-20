Российские синхронистки победили в комбинированной программе на ЧМ

Российские синхронистки выиграли в комбинированной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Девушки набрали 98 баллов за свой номер, исполненный под композицию «Половецкие пляски».

Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу проходит с 12 по 28 июля. Турнир поделен на две части по тематике. В первую неделю за медали борются спортсмены в дисциплинах по прыжкам в воду, плаванию в открытом виде и синхронному плаванию, а на следующей неделе состоятся состязания по плаванию и хайдайвингу. Параллельно на протяжении всего чемпионата идут соревнования по водному поло.

На счету России в турнире пока девять золотых и четыре серебряные медали.