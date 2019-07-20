Российскому боксеру Дадашеву удалили часть черепа

Российский боксер Максим Дадашев лишился части черепа после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Спортсмены проводили встречу за право стать претендентом на титул чемпиона мира в полусреднем весе.

Россиянин пропустил ряд ударов в 11-м раунде, после чего его команда решила остановить поединок. По пути в раздевалку Дадашев потерял сознание, и его унесли на носилках.

Позже медики обнаружили у боксера тяжелый отек мозга, в результате чего ему срочно провели трепанацию черепа, уточняет ТАСС.

Ранее в разговоре со «Звездой» врач-ангионевролог Евгений Широков рассказал о возможных последствиях подобной травмы и о том, что происходит с мозгом пациента.