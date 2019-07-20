Камни и слезоточивый газ: во Франции футбольные фанаты устроили побоище с полицией

Почти 200 футбольных фанатов были задержаны французской полицией после победы сборной Алжира в Кубке африканских наций. Всю ночь полицейские, жандармы и спасатели пытались обеспечить порядок в различных регионах страны.

В Париже основные сражения с разгоряченными болельщиками развернулись на Елисейских полях. В правоохранителей летели камни и стеклянные бутылки. Досталось также припаркованным автомобилям и магазинным витринам. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ и дубинки, сообщает Aif.ru.

Сборная Алжира по футболу одерживает победу в Кубке африканских наций во второй раз в своей истории. В финале она оказалась сильнее команды Сенегала. Встреча завершилась с минимальным счетом 1:0.