Невролог объяснил опасность травмы головы боксера Дадашева

Нарушение сознания, головокружение и слабость - вот те проблемы, с которыми предстоит справиться российскому боксеру Максиму Дадашеву в процессе восстановления после травмы головы.

Спортсмен, выступающий в полусреднем весе, угодил в реанимацию после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. У россиянина диагностирован отек мозга.

В разговоре со «Звездой» врач-ангеоневролог Евгений Широков рассказал о возможных последствиях подобной травмы и о том, что происходит с мозгом пациента.

«Одним их клинических проявлений сотрясения мозга является его отек. Это реакция на травму. В данном случае это кратковременное явление. Ткани мозга накапливают жидкость и увеличиваются в объеме. Возникает избыточное давление в условиях ограниченной черепной коробки», - объяснил врач.

Такая травма приводит к возникновению общемозговых симптомов: нарушению сознания, рвоте, головокружению и так далее, напоминает специалист.

«Продолжается подобная симптоматика два-три дня, после чего состояние больного улучшается, и он полностью восстанавливается, если речь идет о травме. Бывают и последствия в виде повышения артериального давления, общей слабости и нестабильности пульса», - рассказал Широков.

Поединок между боксерами состоялся в американском Оксон-Хилле. Бой завершился досрочно. В одном из раундов Дадашев пропустил сильный удар в голову и уже после поединка почувствовал себя плохо. На пути в раздевалку его госпитализировали и сейчас готовят к операции.