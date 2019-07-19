Александр Овечкин стал послом NHL в Китае

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги Washington Capitals и сборной России Александр Овечкин едет на Восток. В NHL назначили российского хоккеиста послом в Китае.

Овечкин станет первым действующим игроком, который посетит Пекин в таком качестве. Визит состоится в начале августа. В программе намечаются посещение детских спортшкол и мастер-классы.

По словам Овечкина, ему уже не терпится показать китайцам, какой прекрасной игрой является хоккей. В свою очередь руководители NHL надеются, что, жителям Китая удастся привить любовь к данному виду спорта, что сулит им многомиллионную прибыль.