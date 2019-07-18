Нурмагомедов заломал тяжеловеса-чемпиона: видео

В Сети опубликовано видео тренировки чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. На кадрах ролика он без труда повалил напарника по тренировочному залу и также чемпиона UFC, но в тяжелом весе, Даниэля Кормье, и успешно провел ему болевой прием.

В начале видео чемпионы о чем-то спорят, с обоюдными улыбками доказывая что-то друг другу. Воспользовавшись моментом, Нурмагомедов отвлекает Кормье и запрыгивает ему на спину. Габариты тяжеловеса не оказались для россиянина помехой, и он с легкостью валит американца на маты. Затем ловко перекидывает ноги, забирая руку, и проводит болевой прием. Чтобы избежать последствий, Кормье хлопает в знак сдачи. Видео опубликовано в профиле главного тренера Хабиба и Кормье Хавьера Мендеса в Instagram.

Напомним, Нурмагомедов на данный момент является доминирующим чемпионом UFC с 27 победами и нулем в графе поражений и первым чемпионом организации из России. В своем следующем бою 7 сентября он проведет защиту чемпионского титула против американца Дастина Порье, являющегося временным чемпионом. Кормье провел в UFC 23 боя, в 22 из них одержав победы и уступив судейским решением лишь раз. На протяжении бойцовской карьеры становился чемпионом в полутяжелой и тяжелой весовых категориях.