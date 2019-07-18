Путин предложил совместно подготавливать атлетов из России и Белоруссии к ОИ

Владимир Путин предложил подумать о совместной подготовке атлетов из России и Белоруссии к Олимпийским играм. Об этом президент РФ заявил, выступая на VI Форуме регионов России и Белоруссии.

Глава государства отметил, что было бы полезно расширить практику использования спортивной инфраструктуры двух стран, чтобы подготавливать атлетов к крупным международным состязаниям, в частности к ближайшим летней и зимней Олимпиадам.

Александр Лукашенко прибыл в Россию 17 июля. Вместе с Владимиром Путиным он провел первый день из своего двухдневного визита в РФ на Валааме. Лидеры двух государств провели неформальную беседу и посетили основной храм монастырского комплекса - Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. После осмотра комплекса президенты двух стран направились в Санкт-Петербург, где проходит шестое заседание форума регионов России и Белоруссии.