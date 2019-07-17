Поцелуй лезвия: Загитова исполнила необычный трюк на коньках
Спортсменка присоединилась к популярному челленджу: она сбила коньком крышку с бутылки.
© Видео: azagitova, Instagram © Фото: azagitova, instagram
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова присоединилась к популярному Bottle Cap Challenge - флешмобу, смыслом которого является откручивание крышки на бутылки ногой с разворота.
Спортсменка отличилась: она взмахнула ногой и лезвием конька сбила крышку с пластиковой бутылки.
После этого она сняла второй ролик, на котором также открутила крышу, но уже рукой - в прокате с изгибом.
Видео было опубликовано в Instagram.