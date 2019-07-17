Кокорина и Мамаева отправили в штрафной изолятор

Заключенные в колонии футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор. Об этом рассказал начальник ИК-4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов.

Заявление он сделал, комментируя появившийся в Сети ролик, в котором похожие на футболистов люди играют в футбол на территории колонии.

«Где они играют? Какие видеокадры?.. В футбол они не играли. Они в данный момент сидят в штрафном изоляторе - все втроем», - цитирует Плясова «Спорт-Экспресс».

Кто еще находится в ШИЗО вместе с Кокориным и Мамаевым, а также по какой причине футболисты там оказались - начальник колонии не уточнил. С начала июля осужденные за драку, в которой пострадали три человека, футболисты отбывают наказание в Белгородской области. Восьмого мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева - к году и пяти месяцам. С учетом уже отбытого в следственном изоляторе наказания они выйдут на свободу в конце этого года.