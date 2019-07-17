Синхронистка Светлана Ромашина завоевала 20-е золото ЧМ в карьере

Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в произвольной программе синхронного плавания на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

Синхронистка выступила с постановкой «Кармен» и набрала 97,1333 балла. Серебро завоевала испанка Она Карбонель. Бронза досталась японке Юкико Инуи.

Это уже двадцатая золотая медаль, которую Ромашина выиграла на мировом первенстве. Среди синхронисток это абсолютный рекорд. По количеству наград высшего достоинства Ромашина опередила соотечественницу Наталью Ищенко и стала самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания.

Четырнадцатого июля Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли в технической программе синхронного плавания среди дуэтов. Они набрали 95,9010 балла.

Соревнования по синхронному плаванию продолжатся до 19 июля. А чемпионат мира завершится 28 июля.