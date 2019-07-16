В Шереметьево встретили триумфаторов Всемирной Универсиады в Италии

В столичном аэропорту Шереметьево этой ночью встретили самых спортивных студентов страны. Российская сборная вернулась из Италии, со Всемирной Универсиады - и далеко не с пустыми руками.

Наши атлеты выиграли 82 медали, из которых 22 - золотые. По традиции, россияне успешно выступили в своих сильных видах - плавании, гимнастике, дзюдо, а также порадовали неожиданными успехами в дисциплинах не таких популярных. Например, в женском футболе, где у российской сборной - бронзовая награда.