Украина собирается претендовать на проведение Олимпиады

Украине нужно разработать стратегию, чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр. Об этом 16 июля заявил президент страны Владимир Зеленский на встрече с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым и главой Национального олимпийского комитета Сергеем Бубкой.

«Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за три-четыре года все построить, попасть в очередь и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными», - сказал Зеленский.

Он добавил, что необходимо привлечь инвестиции и поставить задачу ежегодно выделять из бюджета Украины деньги на строительство объектов для Олимпиады. Бубка, в свою очередь, отметил что ближайшие Олимпийский игры, на которые может претендовать Украина – это зимние в 2030 году или летние в 2032 году, сообщила пресс-служба президента Украины.