В США погиб легендарный олимпийский чемпион по боксу

В США не стало легенды американского бокса Пернелла Уитакера. Он попал под колеса автомобиля в Вирджинии. Боксеру было 55 лет.

Трагедия произошла на пересечении бульвара Нортгемтон и Бейкер-Роуд около 10 часов вечера по местному времени. Прибывшие на место врачи скорой помощи пытались реанимировать Уитакера, который все еще был жив, но впоследствии он все же скончался от полученных травм.

Водитель автомобиля, сбившего боксера, не был арестован. После инцидента он не скрылся, а остался на месте и дал показания полиции, изъявив желание сотрудничать с правоохранителями. Об этом сообщает портал TMZ.

Пернелл Уитакер по прозвищу «Душистый горошек» родился в 1964 году в городе Норфолк. Начал заниматься боксом в возрасте 9 лет и уже в 18 выиграл своей первый чемпионат в легком весе. Уитакер – олимпийский чемпион 1984 года и чемпион в нескольких весовых категориях по нескольким версиям. В 1989 году был признан лучшим боксером года.