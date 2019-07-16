«КамАЗ-Мастер» занял весь пьедестал на ралли «Шелковый путь»
Первое место занял экипаж Антона Шибалова, серебро досталось команде Андрея Каргинова, а замкнул тройку лидеров экипаж Айрата Мардеева.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: KAMAZmasterTEAM, twitter
Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова выиграл международный ралли-рейд «Шелковый путь» в зачете грузовиков, преодолев финальный 255-километровый спецучасток по Китаю от Цзяюйгуаня до Дуньхуана за 26 часов 1 минуту 40 секунд. Второе и третье места заняли экипажи под руководством Андрея Каргинова и Айрата Мардеева соответственно.
Ралли «Шелковый путь» стартовало в Иркутске 6 июля. Спортивный маршрут гонки составил 3,5 тысячи километров. Участникам предстояло преодолеть десять этапов. Маршрут проходил по России, Монголии и завершался в Китае.
Награждение победителей ралли-рейда «Шелковый путь» пройдет вечером 16 июля.