РУСАДА дисквалифицировало волейболиста Павла Мороза за допинг
В октябре 2018 года волейболист сдал положительную допинг-пробу после матча чемпионата России.
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Волейболиста Павла Мороза дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил на 18 месяцев. Соответствующая информация появилась на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Дисквалификация действует с 12 ноября 2018 года.
В октябре прошлого года допинг-проба Мороза, которую спортсмен сдал после матча чемпионата России, показала положительный результат. Волейболиста отстранили от тренировок и спортивных состязаний до окончания расследования.
С 2012 по 2015 год Мороз выступал в составе российской сборной по волейболу. В 2018 году он играл за цвета клуба «Динамо-ЛО» из Ленинградской области.