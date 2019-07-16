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РУСАДА дисквалифицировало волейболиста Павла Мороза за допинг

Лина Давыдова
10:07 16.07.2019
В октябре 2018 года волейболист сдал положительную допинг-пробу после матча чемпионата России.
РУСАДА дисквалифицировало волейболиста Павла Мороза за допинг
© Фото: volleyufa.ru

Волейболиста Павла Мороза дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил на 18 месяцев. Соответствующая информация появилась на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Дисквалификация действует с 12 ноября 2018 года.

В октябре прошлого года допинг-проба Мороза, которую спортсмен сдал после матча чемпионата России, показала положительный результат. Волейболиста отстранили от тренировок и спортивных состязаний до окончания расследования.

С 2012 по 2015 год Мороз выступал в составе российской сборной по волейболу. В 2018 году он играл за цвета клуба «Динамо-ЛО» из Ленинградской области.

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