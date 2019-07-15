СМИ сообщили о задержании хоккеиста «Спартака» Котляревского
Спортсмен был задержан сотрудниками ГИБДД в Семеновском переулке в Москве.
© Фото: khl.ru
Нападающий хоккейного клуба «Спартак» Михаил Котляревский задержан за управление автомобилем без прав. Инцидент произошел в субботу в Семеновском переулке в Москве.
Спортсмен находился за рулем своего BMW, когда его остановил патруль ГИБДД. Хоккеист предъявил водительские права на свое имя, но у инспекторов они вызвали подозрения, сообщает сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.
Документ был направлен на специальную экспертизу, по предварительным данным, он оказался фальшивым.