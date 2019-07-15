Российские волейболисты защитили титул победителя Лиги наций

Российская мужская сборная по волейболу подтвердила титул победителя Лиги наций, обыграв в финальном матче сборную США. Итоговый матч престижного турнира прошел накануне в Чикаго.

Первая партия сложилась непросто, но россияне сумели добиться победы - 25:23. Во второй успех оказался на стороне хозяев площадки - 25:20.

В начале третьего сета американцы повели - 6:2, однако наставник россиян взял тайм-аут и внес коррективы в игру. В итоге перелом в игре наступил, и партия была выиграна - 25:21. В четвертом сете сборная России довела встречу до победы - 25:20.

Таким образом, серебро досталось американцам, а в борьбе за бронзу верх одержала сборная команда Польши.

Также отмечается, что самым результативным игроком среди россиян стал Дмитрий Волков с показателем в 17 очков.

Напомним, в полуфинале российские волейболисты одержали верх над командой Польши.