Историческая встреча: Федерер уступил Джоковичу в финале Уимблдона

Четырнадцатого июля закончился Уимблдонский турнир, в котором победителем в мужском одиночном разряде стал Новак Джокович. Для сербского теннисиста эта пятая победа на Уимблдоне, до этого он становился лучшим на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в 2011, 2014 и 2015 годах, а также в прошлом 2018-м.

В финале первая ракетка мира обыграл не менее легендарного Роджера Федерера. Швейцарец является пока непревзойденным обладателем наибольшего числа титулов в мужском одиночном разряде на Уимблдоне – их у него восемь (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017).

Этот финал стал еще и самым длинным в истории турнира. Матч между Джоковичем и Федерером длился 4 часа 55 минут, сообщает “Чемпионат”, побив предыдущий временной рекорд в финале 2008 года. Рафаэль Надаль и Роджер Федерер провели на корте 4 часа 48 минут. Тогда Федерер тоже уступил сопернику.

Ранее стало известно, что россиянка Мария Шарапова не доиграла до конца матч первого тура Уимблдонского турнира. Она встречалась с француженкой Полин Парментье, но из-за старой травмы была вынуждена сняться с турнира.