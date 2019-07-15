ХК «Спартак» отреагировал на новость о задержании своего нападающего

В пресс-службе хоккейного клуба «Спартак» сообщили о том, что ничего не знают о случившемся со своим нападающим Михаилом Котляревским. Ранее появилась информация, что он был задержан сотрудниками ГИБДД на езду без прав. Сообщается, что его удостоверение оказалось поддельным.

По словам пресс-секретаря команды Владимира Самохина, столичные хоккеисты находятся на сборах в Чехии и поступившая информация нуждается в перепроверке.

«Мы все уехали на сборы в Чехию и лично я впервые про это слышу. Я даже не знаю, что вам комментировать по этому поводу. Он совершеннолетний человек, наверно разберется каким-то образом. Если все действительно так, то, наверно, он понесет наказание. Пока мне нечего вам сказать», - заявил в разговоре со «Звездой» пресс-секретарь хоккейного клуба.

По сообщениям СМИ, молодой нападающий «Спартака» находился за рулем своего БМВ и был остановлен патрульными в Семеновском переулке столицы. После изъятия, документы были направлены на экспертизу.