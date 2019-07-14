Медведева представила фрагмент новой программы
Над постановкой работала канадский хореограф Ше-Линн Бурн.
© Видео: jmedvedevaj, Instagram © Фото: jmedvedevaj, Instagram
Фигуристка Евгения Медведева показала часть своей новой произвольной программы. Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.
«Свободная программа 2019-2020 "Мемуары Гейши"», - написала спортсменка.
Постановкой занималась хореограф из Канады Ше-Линн Бурн.
Напомним, Евгения Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы.