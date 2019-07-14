Синхронистки Колесниченко и Ромашина завоевали золото ЧМ в Южной Корее

Олимпийские чемпионки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина заняли первое место в соревнованиях в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в город Кванджу в Южной Корее.



Российские атлетки с программой «Фантастический Токио» от судей получили 95,9010 балла. Второе место заняли китаянки Сунь Вэньянь и Хуан Сюэчэнь (94,0072). Спортсменки из Украины Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали третье место (92,5847).



Накануне, 13 июля, Колесниченко взяла золото в технической программе соло.



Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Кванджу с 12 по 28 июля. Турнир разделнн на две части. Первая неделя посвящена прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию на открытой воде, вторая - плаванию и хайдайвингу. Состязания по водному поло будут проходить на протяжении всего чемпионата.