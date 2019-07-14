Баскетболист сербской сборной впал в кому после автокатастрофы

Центровой сборной Сербии и белградской «Црвены Звезды» Огнен Кузмич впал в кому после серьезного ДТП.

На официальном сайте клуба сообщается, что 29-летний спортсмен получил серьезные травмы после того, как, будучи за рулем своего Porshe, столкнулся с автомобилем BMW. Авария случилась в Боснии и Герцеговине на трассе Баня-Лука – Приедор, когда Кузмич возвращался со свадьбы.

Спортсмена госпитализировали в белградскую больницу. Кузмич получил множество повреждений: ему диагностировали черепно-мозговую травму, перелом челюсти и травмы грудной клетки.

«Кузмич, твоя Звезда с тобой! Держись!», – говорится в сообщении "Црвены Звезды".

По данным обозревателя Эмилиано Карчии, баскетболист впал в кому.

Ранее Огнен Кузмич выступал в НБА за «Golden State», в Европе играл за мадридский «Реал» и греческий «Панатинаикос».