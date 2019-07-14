Лучший в Европе: российский паралимпиец установил рекорд по жиму лежа
Новое достижение удалось совершить на чемпионате мира по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
© Видео: Powerlifting, Twitter © Фото: Powerlifting, Twitter
Российский паралимпиец Владимир Кривуля установил новый рекорд Европы по жиму лежа. Сделать это удалось на чемпионате мира по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Казахстане.
«И у нас есть новый чемпион мира среди мужчин в категории 54 килограмма. Владимир Кривуля из России поднял штангу весом 189 килограммов (новый рекорд Европы) и взял золото!», - сообщается на странице Международной федерации паралимпийского пауэрлифтинга в Twitter.
Напомним, Кривуля завоевал бронзу на Паралимпийских играх-2012, а также стал серебряным призером чемпионата мира-2014.