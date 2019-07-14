Лучший в Европе: российский паралимпиец установил рекорд по жиму лежа

Российский паралимпиец Владимир Кривуля установил новый рекорд Европы по жиму лежа. Сделать это удалось на чемпионате мира по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Казахстане.

«И у нас есть новый чемпион мира среди мужчин в категории 54 килограмма. Владимир Кривуля из России поднял штангу весом 189 килограммов (новый рекорд Европы) и взял золото!», - сообщается на странице Международной федерации паралимпийского пауэрлифтинга в Twitter.

© Powerlifting, Twitter

Напомним, Кривуля завоевал бронзу на Паралимпийских играх-2012, а также стал серебряным призером чемпионата мира-2014.