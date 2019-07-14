Европейские гранды ведут борьбу за Чалова

За 21-летнего нападающего ЦСКА Федора Чалова развернулась борьба среди топовых клубов Европы – их уже порядка десяти.

На этот раз в гонку вступил «Ливерпуль». Английский клуб готов заплатить за российского игрока 20 миллионов фунтов стерлингов.

Спортсменом заинтересовались и другие английские клубы. Среди них «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Кроме того, конкуренцию им составляют немецкие «Бавария», «Боруссия», «РБ Лейпциг», а также французская команда «Монако» и испанская «Севилья». Об этом сообщает издание The mirror.

Отметим, что по итогам сезона 2018/2019 Федора Чалова признали лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги. Футболист забил 15 голов в 30 матчах чемпионата.

Федор Чалов является воспитанником клуба ЦСКА, где и выступает до сих пор.