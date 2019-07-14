СМИ: на фанатов «Уфы» напали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 13 июля сыграли футбольные клубы «Урал» и «Уфа». Матч завершился со счетом 3:2. До начала встречи на болельщиков «Уфы» напали, утверждает портал ProSportStory.

Сообщается, что 16 фанатов из Башкортостана, в том числе девушки, гуляли возле стадиона до начала встречи команд. В это время на них якобы напало около 50 человек.

По данным ProSportStory, уфимцы забаррикадировались в одном из кафе. Один из них пострадал - ему разбили голову, уточняет издание.

Прибывшая на место полиция задержала четырех болельщиков «Уфы», а остальные, в том числе нападавшие, разбежались, добавляет портал.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области факт массовой драки «Звезде» не подтвердили, заявив, что организация охраны порядка в связи с матчем была организована на должном уровне и беспорядков зафиксировано не было.

В ведомстве добавили, что сотрудниками полиции был задержан только один местный фанат, в отношении которого было возбуждено административное дело.