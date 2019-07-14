Потерянное лидерство: белорус Вязович перевернулся на 8-м этапе ралли «Шелковый путь»

Во время 8-го этапа ралли-рейда «Шелковый путь-2019» с белорусским экипажем МАЗ под управлением Сергея Вязовича произошел неприятный инцидент. На 33-м километре спецучастка лидер общего зачета грузовиков перевернулся.

После переворота машина встала на колеса, проехала 200 метров и остановилась. В результате инцидента экипаж не пострадал, но из-за длительной остановки белорусский экипаж потерял лидерство в зачете грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба ралли на своей странице в Twitter.

Четырнадцатого июля проходит восьмой этап между Байинбаолигом и Алашанем, длина специального участка имеет протяженность 326,6 километров.