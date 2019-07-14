Загитова определилась с композицией для короткой программы

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз назвал композицию для короткой программы Алины Загитовой. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Короткая программа в новом сезоне будет под композицию Yasmin Levy - Me Voy», - написал хореограф.

Ранее Тутберидзе разместила в своем аккаунте фотографию с Загитовой и Глейхенгаузом с подписью: «Постановка программ на новый сезон завершена».

Теперь известны все композиции для программ спортсменки в новом сезоне. Загитова представит их на контрольных прокатах на Малой спортивной арене «Лужников» 7-8 сентября.

Алина Загитова - одна из самых титулованных представительниц фигурного катания. Она завоевала олимпийское золото 2018 года в одиночном катании. В минувшем сезоне она успела выиграть чемпионат мира, стала второй на чемпионате Европы, выиграла Гран-при в Хельсинки и Москве и заняла второе место в финале Гран-при.