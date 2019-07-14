Российский хоккеист после скандала и суда в США будет играть в РФ

Российский хоккеист Вячеслав Войнов подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги «Авангард».

Защитник заключил договор на один год. За это время он получит 70 миллионов рублей, пишет «Спорт-Экспресс», но официальной информации о сделке пока нет.

Клуб Национальной хоккейной лиги Los Angeles Kings в мае отказался от Войнова, имея на него права. Суммарно россиянин не играл в NHL с 2014 года - лига отстранила его из-за обвинений в домашнем насилии над будущей женой.

Войнова признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, суд назначил ему тюремный срок на 90 дней. Из-за дисквалификации Войнов должен был вернуться в Россию, где выступал за СКА. Позже обвинения были сняты.