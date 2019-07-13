Колесниченко принесла России первое золото ЧМ по водным видам спорта
За свою техническую программу «Лара Крофт» российская спортсменка набрала 95,0023 балла.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Вильф, РИА Новости
Российская синхронистка Светлана Колесниченко принесла России первое золото чемпионата мира по водным видам спорта, который стартовал в корейском Кванджу.
Спортсменка выиграла техническую программу с 95,0023 балла, более чем на три балла опередив соперниц из Испании и Японии.
Таким образом, в свои 25 лет Колесниченко стала уже 14-кратной чемпионкой мира. На этом турнире она может прибавить к послужному списку два титула, поскольку выступит еще в двух дисциплинах - в дуэте с другой прославленной синхронисткой - пятикратной Олимпийской чемпионкой Светланой Ромашиной.
Для российской сборной это вторая награда на чемпионате мира. Ранее в синхронных прыжках в воду с вышки в миксте серебро взяли россияне Екатерина Беляева и Виктор Минибаев.