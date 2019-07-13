Вратарь белорусского «Днепра» забил нелепый автогол
При счете 3:2 в пользу хозяев защитник «Днепро» отпасовал своему вратарю, но тот промахнулся.
© Видео: Беларуская федэрацыя футбола, Youtube © Фото: Беларуская федэрацыя футбола, Youtube
Вратарь белорусского «Днепра» Артем Сороко забил автогол в матче чемпионата страны против «Энергетик-БГУ».
На 69-й минуте защитник Егор Хвалько сделал пас вратарю, однако голкипер попытался вынести снаряд из штрафной, промахнулся и мяч закатился в свои же ворота.
Курьезный автогол сказался на итогах матча. Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу «Энергетик-БГУ».