Вратарь белорусского «Днепра» забил нелепый автогол

Вратарь белорусского «Днепра» Артем Сороко забил автогол в матче чемпионата страны против «Энергетик-БГУ».

На 69-й минуте защитник Егор Хвалько сделал пас вратарю, однако голкипер попытался вынести снаряд из штрафной, промахнулся и мяч закатился в свои же ворота.

Курьезный автогол сказался на итогах матча. Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу «Энергетик-БГУ».