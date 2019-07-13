Анюков возобновил игровую карьеру
Александр Анюков, выступающий в амплуа защитника, перешел в «Крылья Советов».
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
Александр Анюков возобновил карьеру игрока. Теперь он будет выступать за самарский футбольный клуб «Крылья Советов».
«Александр прибыл в расположение самарской команды и начал подготовку к матчу с ЦСКА вместе с новыми партнерами. Александр Анюков будет внесен в нашу заявку на сезон под номером 22», - сообщается на официальном сайте команды.
Кроме того, председатель Совета Директоров клуба Александр Фетисов считает, что опыт Анюкова поможет молодым игрокам, которые пришли в коллектив недавно.
Отметим, что «Крылья Советов» - родной клуб для Анюкова – за команду он выступал с 2000 по 2005 год. А с 2018-го, до подписания контракта с самарцами, работал тренером в «Зените» и «Зените-2».
Коме того, Анюков выступал и за национальную команду России.