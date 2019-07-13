Анюков возобновил игровую карьеру

Александр Анюков возобновил карьеру игрока. Теперь он будет выступать за самарский футбольный клуб «Крылья Советов».

«Александр прибыл в расположение самарской команды и начал подготовку к матчу с ЦСКА вместе с новыми партнерами. Александр Анюков будет внесен в нашу заявку на сезон под номером 22», - сообщается на официальном сайте команды.

Кроме того, председатель Совета Директоров клуба Александр Фетисов считает, что опыт Анюкова поможет молодым игрокам, которые пришли в коллектив недавно.

Отметим, что «Крылья Советов» - родной клуб для Анюкова – за команду он выступал с 2000 по 2005 год. А с 2018-го, до подписания контракта с самарцами, работал тренером в «Зените» и «Зените-2».

Коме того, Анюков выступал и за национальную команду России.