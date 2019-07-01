Швейцарская футболистка пропала на озере Комо

Флориана Исмаили, футболистка сборной Швейцарии и одного из самых успешных клубов страны «Янг Бойз», пропала в субботу, отдыхая с подругой в Италии на озере Комо.

По информации Blick, девушки взяли на прокат моторную лодку. Было около двух часов дня, когда они отплыли от берега примерно на 700 метров, заглушили мотор, бросили якорь и начали загорать. В какой-то момент 24-летней спортсменке стало жарко. Она нырнула в воду, но на поверхность не всплыла. Поначалу подруга думала, что футболистка шутит, и вынырнет где-нибудь в стороне. Но этого не случилось.

Испуганная отдыхающая, начала звать приятельницу по имени, а потом набрала номер экстренной службы. По вызову приехали две спасательные бригады. Водолазы тут же приступили к поискам девушки под водой. Глубина озера в месте, где пропала девушка, составляет около 100 метров. Сложность еще состоит в том, что Комо довольно коварное озеро. Его поверхность выглядит спокойной и безопасной, но в нем есть сильные подводные течения.

«Мы очень обеспокоены и надеемся, что все будет хорошо. Мы находимся в тесном контакте с членами семьи и просим понять, что в настоящее время мы не можем предоставить дополнительную информацию. Мы сообщим, как только узнаем подробности», - говорится в сообщении «Янг Бойз» в Twitter.

Семья пропавшей девушки уже прибыла на место трагедии. Поиски Флорианы Исмаили продолжаются.