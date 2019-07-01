Панарин стал самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ

Российский хоккеист Артемий Панарин стал самым высокооплачиваемым игроком из РФ в истории Национальной хоккейной лиги. Он подписал контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс».

Как уточняется на сайте команды, Панарин перешел в команду на правах свободного агента. Соглашение было заключено на семь лет: за этот период хоккеист получит 81,5 миллиона долларов. Таким образом, он станет вторым игроком лиги по уровню годовой зарплаты.

О переговорах Панарина с «Нью-Йорк Рейнджерс» сообщалось 1 июля. У хоккеиста завершился контракт с «Коламбус Блю Джэкетс»: клуб был готов предложить россиянину восьмилетний контракт на общую сумму 100 миллионов долларов.