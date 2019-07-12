Аргентинский вратарь умер, отбив пенальти
Трагедия произошла в провинции Санта-Фе во время матча любительских команд.
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В Аргентине 17-летний вратарь Рамон Исмаэль Коронель умер во время матча Северной региональной футбольной лиги.
Отбив грудью пенальти, от которого решался исход встречи, голкипер побежал к своей команде праздновать триумф, но внезапно упал.
«Он был на седьмом небе от счастья, потому что спас команду», - вспоминает двоюродный брат Рамона.
Молодого человека срочно отправили его в больницу, но он умер по дороге в медицинское учреждение, сообщает The Sun. Причиной смерти, как уточняет ABC.es, стал сердечный приступ.
«Я не могу понять, почему на таком мероприятии не было машины скорой помощи», - возмутился отец юного футболиста.