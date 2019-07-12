Гризманн перешел в «Барселону»

«Барселона» заключила контракт сроком на пять лет с французским нападающим Антуаном Гризманном. Информация появилась на официальном сайте каталонского клуба.

Сумма отступных, прописанных в договоре, составила 800 миллионов евро. Договор с футболистом заключен до 30 июня 2024 года.

Переход 28-летнего игрока мадридского «Атлетико» стоил клубу 120 миллионов евро.

Антуан Гризманн начал выступать за «Атлетико» в 2014 году. В составе клуба он выиграл Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Играя за сборную Франции, Гризманн стал чемпионом мира в 2018 году в России и серебряным призером чемпионата Европы 2016 года.