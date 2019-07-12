Кто круче: Панарин и Бобровский устроили танцевальный баттл

Хоккеисты Артемий Панарин и Сергей Бобровский устроили танцевальные соревнования во время отпуска в Италии.

После подписания новых контрактов друзья, которые до лета 2019-го года были еще и одноклубниками, отправились на остров Капри.

«Выложились. Какой из танцев четче?» - поинтересовался у подписчиков Панарин, выложив видео танцев в Instagram.

Напомним, что ранее хоккеисты вместе выступали за «Коламбус». Теперь же Бобровский будет играть за «Флориду», а Панарин – за «Рейнджерс».