Два российских бойца подписали контракты с UFC

Российские бойцы смешанного стиля Аскар Аскаров и Шамиль Гамзатов подписали контракты с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом сообщил менеджер спортсменов Ризван Магомедов.

«Аскаров и Гамзатов подписали контракты с UFC. Аскаров дебютирует в сентябре», - приводит слова менеджера ТАСС.

Аскаров является экс-чемпионом российской организации ACB, на его счету 10 побед и нет ни одного поражения. Также он победил в Сурдлимпийских играх 2017 года по вольной борьбе. Сурдлимпийские игры - это состязания для атлетов, у которых нарушен слух.

Гамзатов раньше выступал в американской организации PFL, в его активе 13 побед и ни одного поражения.