Юная воспитанница Тутберидзе без коньков исполнила тройной аксель
Тройной аксель считается сложным элементом, так как его выполняют далеко не все мужчины.
© Видео: zhilina_veronika_official, Instagram © Фото: zhilina_veronika_official, Instagram
Юная российская фигуристка Вероника Жилина, ученица Этери Тутберидзе, без коньков исполнила тройной аксель во время тренировке в зале.
В Сети опубликовано видео, как 11-летняя спортсменка выполнила сложный элемент, который не под силу многим фигуристам, прямо на полу в спортзале.
Среди российских спортсменок на соревнованиях тройной аксель исполняли только чемпионка мира Елизавета Туктамышева и известная фигуристка Людмила Нелидина.
Ранее 12-летний фигурист Максим Белявский показал тулуп в пять оборотов, однако его страховал тренер при помощи удочки.