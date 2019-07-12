Юная воспитанница Тутберидзе без коньков исполнила тройной аксель

Юная российская фигуристка Вероника Жилина, ученица Этери Тутберидзе, без коньков исполнила тройной аксель во время тренировке в зале.

В Сети опубликовано видео, как 11-летняя спортсменка выполнила сложный элемент, который не под силу многим фигуристам, прямо на полу в спортзале.

Среди российских спортсменок на соревнованиях тройной аксель исполняли только чемпионка мира Елизавета Туктамышева и известная фигуристка Людмила Нелидина.

Ранее 12-летний фигурист Максим Белявский показал тулуп в пять оборотов, однако его страховал тренер при помощи удочки.