В Шереметьево с почестями встретили одержавших победу на II Европейских играх российских спортсменов

Российские спортсмены, одержавшие сокрушительную победу на II Европейских играх в Минске, вернулись в Россию. Триумфаторов крупного соревнования с почестями встретили в столичном аэропорту Шереметьево.

«Сегодня наша команда вернулась из Минска, где одержала триумфальную победу на II Европейских играх. Команда завоевала безоговорочную победу, выиграв и по количеству золотых медалей, и по общей сумме медалей, что является отражением наших спортивных успехов в более широком смысле этого слова. Следующие большие соревнования для нас - это Игры в Токио. Многие спортсмены из тех, кто сегодня прилетел, завоевали лицензии, квалифицировались на Олимпийские игры. И это является позитивным эффектом от этих Игр в Минске», - рассказал «Звезде» во время торжественной церемонии встречи президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Сами триумфаторы охотно делились с собравшимися журналистами воспоминаниями о прошедших соревнованиях. Так, завоевавший два золота в дисциплине «спортивная гимнастика» Давид Белявский рассказал, что победа давалась ему непросто, но в нужный момент он сумел взять себя в руки.

«Соревнования прошли не совсем гладко для меня. Я сейчас говорю именно о финалах. Пришлось понервничать на первых двух снарядах, но собрался, и все получилось. На следующий день были финалы в отдельных видах, тоже не все получилось, но золотая медаль есть, и это радует», - сказал Белявский.

Напомним, в Минске 30 июня завершились II Европейские игры. На церемонии закрытия присутствовали президенты России, Белоруссии и Таджикистана Владимир Путин, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон.

Первыми из 50 национальных команд в медальном зачете стали россияне. На их счету 109 наград, включая 44 золота и 23 серебра.